2020/08/17 | 20:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء مؤثر بين طفلة من محافظة ديالى ورئيس الحكومة (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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