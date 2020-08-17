مصدر: اقالة قائد شرطة البصرة من منصبه

2020/08/17 | 20:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، باقالة قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح من منصبه.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قرر اقالة قائد شرطة البصرة من منصبه".واضاف انه "لم يتم لغاية الان معرفة اسباب الاقالة".

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