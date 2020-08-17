ما سبب صمت السعودية بشأن التطبيع الاماراتي مع الكيان الصهيوني؟

2020/08/17 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الاثنين ، انه في الوقت الذي التزمت فيه السعودية الصمت تجاه صفقة التطبيع بين الامارات والكيان الصهيوني ، لكن محللين يقولون إن ” قرار الامارات بالتطبيع سيدفع السعودية نحو المزيد من تعزيز العلاقات مع الدولة اليهودية في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى جذب الاستثمارات لتمويل […]

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