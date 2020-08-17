‏ الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح

2020/08/17 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإقالة قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح من منصبه.وذكر مصدر لوكالة / المعلومة/، ان “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المصطفى أمر بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح”.واضاف المصدر ان “الاقالة جاءت بسبب الخروقات الأمنية”، لافتاً الى انه “تم تكليف اللواء عباس ناجي قائدا […]

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