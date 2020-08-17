2020/08/17 | 20:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، بإقالة قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح من منصبه.
وذكر مصدر لوكالة / المعلومة/، ان “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المصطفى أمر بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح”.
واضاف المصدر ان “الاقالة جاءت بسبب الخروقات الأمنية”، لافتاً الى انه “تم تكليف اللواء عباس ناجي قائدا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر مصدر لوكالة / المعلومة/، ان “القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء المصطفى أمر بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح”.
واضاف المصدر ان “الاقالة جاءت بسبب الخروقات الأمنية”، لافتاً الى انه “تم تكليف اللواء عباس ناجي قائدا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).