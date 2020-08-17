حكومة الإقليم تكشف عن تفاصيل اتفاقها المالي مع بغداد

2020/08/17 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت حكومة إقليم كردستان، عن تفاصيل اتفاقها مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية.

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