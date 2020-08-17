2020/08/17 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن تكليف اللواء عباس ناجي قائدا شرطة البصرة.وقال المصدر في حديث صحفي، ان “امرا صدر بتكليف اللواء عباس ناجي لقيادة شرطة البصرة بعد امر اقالة الفريق رشيد فليح في وقت سابق اليوم من قبل رئيس الوزراء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف اللواء عباس ناجي قائدا لشرطة البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

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