2020/08/17 | 20:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الإثنين، ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي”، مبينا ان “المجلس بحث في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها”.وخلال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقررات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي وكالة تقدم الاخبارية.

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