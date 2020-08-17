الى رئيس تحرير المدى - عبدالحميد برتو

2020/08/17 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو الأخ السيد علي حسين رئيس تحرير صحيفة المدى.



أنت ضحكت بمفردك، عندما قرأت ردي على مقال الإهانات الفجة الذي حملته صحيفة المدى.



ولكن بالمقابل ضحك كثيرون من الرفاق والأصدقاء والقراء، الذين يتابعون تطورات البلاد والأشخاص بعناية وروح سامية تتعالى على المصالح.



ضحكوا على تسرعك في إطلاق الأحكام.



ليس من طبعي توجه الإساءة، وعليه من المناسب أن تراعي ذلك، حين أسألك: هل أنت تنفذ واجبك المهني الوظيفي في الرد، أم ......





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