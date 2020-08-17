2020/08/17 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلام وزارة الداخلية : تكليف اللواء عباس ناجي بمهام قائد شرطة البصرة لحين تكليف قائد جديد بدلا عن الفريق رشيد فليح.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناطق باسم القائد العام: تكليف اللواء عباس ناجي قائداً لشرطة البصرة المركز الخبري الوطني.

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