تفاصيل قرارات مجلس الوزراء قبيل زيارة الكاظمي الى امريكا

2020/08/17 | 20:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اصدر مجلس الوزراء ، عددا من القرارات خلال الجلسة التي عقدها اليوم، بينها الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وبحث المجلس في […]

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