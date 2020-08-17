اليونيسيف: المنزل ليس آمنا بالنسبة الى أطفال العراق

2020/08/17 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت منظمة رعاية الطفولة يونيسيف عن حزنها وقلقها من التقارير المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق، مبينة أن المنزل هو المكان الذي يشعر الأطفال فيه بالأمن، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى أطفال العراق.

وقالت المنظمة في بيان، منذ بداية جائحة كورونا لاحظت يونيسيف وشركاؤها زيادة ملحوظة في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل منازلهم وعلى أيدي أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم وهذا أمر غير مقبول.

وحثت المنظمة السلطات على اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي هذه الإساءات لأجل ضمان حماية الأطفال، وتعزيز شعورهم بالأمان في جميع المواقف والسياقات لكي يتمتع الأطفال جميعا بحق العيش حياة خالية من العنف والترهيب.

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