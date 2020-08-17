2020/08/17 | 20:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الفنان كاظم الساهر، رسالة دعم إلى الشعب اللبناني بعد تفجير مرفأ بيروت بداية الشهر الحالي.وقال الساهر في مقطع فيديو “ما أقوى الشعب العربي أمام المحن تحملهم الجروح والأزمات المستمرة كم يثبت قوتهم قدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم”.وأضاف “أحبائي في لبنان كلنا معكم شكرا لكم شكرا لجهودكم شكرا لجهود أبطال الصليب الأحمر، يعملون ليلا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



كاظم الساهر يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني وكالة تقدم الاخبارية.

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