2020/08/17 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة اكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة النائب عامر الفايز، الاثنين، بان انتشار فيروس كورونا في ارتفاع مستمر داخل المحافظة.وقال الفايز في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الموقف الوبائي حيال فيروس كورونا في البصرة في تراجع مستمر والاصابات غير مسيطر عليها خاصة بعد الارتفاع الواضح خلال الفترة الماضية”.واضاف ان” اجراءت الجهات المختصة حيال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة: انتشار كورونا في ارتفاع مستمر والحظر الشامل والجزئي لم يأتِ بنتائج ايجابية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة: انتشار كورونا في ارتفاع مستمر والحظر الشامل والجزئي لم يأتِ بنتائج ايجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).