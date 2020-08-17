العراق: وفاة 94 مصابا وتسجيل 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3571 حالة

2020/08/17 | 20:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة وفاة أربعة وتسعين مصابا بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات الى خمسة آلاف وتسعمئة وأربعة وخمسين، فيما أشارت الى تسجيل ثلاثة آلاف ومئتي إصابة جديدة ليبلغ مجموع الإصابات أكثر من مئة وثمانين ألفا..



الى ذلك تعافى أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة مصاب لتصل حالات الشفاء إلى نحو مئة وتسعة وعشرين ألفا.

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