2020/08/17 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن اعفاء مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة من مهام عمله.وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني يعفي مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من مهام عمله وكالة تقدم الاخبارية.

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