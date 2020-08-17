شرطة الديوانية تعلن القبض على اشخاص اطلقوا النار خلال حفل زفاف في المحافظة

2020/08/17 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، القاء القبض على عدد من الأشخاص أطلقوا العيارات النارية اثناء حفل زفاف.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "دوريات شرطة النجدة بأمرة العميد نجاح محمود سلطان مدير النجدة وعدد من الضباط و المنتسبين، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من الاشخاص على اثر اطلاق عيارات نارية بالهواء خلال حفل زفاف في الطريق الحولي بالقرب من جامعة القادسية".

وأضاف البيان، أن المعتقلين تمت "احالتهم الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

ودعت قيادة شرطة الديوانية المواطنين كافة إلى "مراعاة مشاعر الناس والالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على الامن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين الأبرياء".

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بغداد اليوم _ بغداد

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة

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بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، السيد رئيس جهاز الأمن الوطني يعفي مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة

بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، الإثنين، (17 آب، 2020) تكليف اللواء عباس ناجي قائدا لشرطة محافظة البصرة.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"بتويتر"، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزر

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر مطلع من داخل محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بصدور اوامر من القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء قائد شرطة البصرة من منصبه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "اوامر صدرت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي

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