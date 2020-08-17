استقدام مدير عام صحة نينوى للتحقيق بصرف 6 مليار دينار

2020/08/17 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستقدام مدير عام صحة محافظة نينوى مع اثنين من مدراء الأقسام، للتحقيق بصرف مبلغ 6 مليار دينار عراقي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا مشتركا من الامن الوطني والنزاهة استقدم مدير عام صحة نينوى، فلاح الطائي، مع اثنين من مدراء الاقسام في صحة نينوى، وفتح تحقيقا بصرف مبالغ مالية بقيمة 6 مليار دينار".

وأضاف، أن "التحقيق بصرف 6 مليار دينار عراقي، وابواب صرفها، والتي كانت قد خصصت منذ اذار الماضي لشراء اجهزة طبية، الا ان المبالغ لم تبوب حتى الان، ولا زالت المبالغ في المصارف".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "قاضي الامن الوطني قرر اخلاء سبيل الجميع بكفالة".

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