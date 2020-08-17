فتح شارع في العاصمة العراقية كان مغلقا منذ 25 سنة

2020/08/17 | 20:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، عن اعادة فتح شارع مغلق منذ 25 سنة.

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