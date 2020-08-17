مستشار الأمن الوطني: العراق يمرّ بمرحلة سيتمخض عنها ما يسعى اليه العراقيون

2020/08/17 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مع الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر، مجمل ما يدور من حراك حكومي وبرلماني لتلبية متطلبات العراقيين.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، استقبل، في مكتبه، اليوم الإثنين، أمين عام المشروع العربي في …

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