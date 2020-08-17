رفحاويون يستعدون لتنظيم تظاهرة في واشنطن ضد الكاظمي

2020/08/17 | 21:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

يعتزم عدد من محتجزي رفحاء تنظيم تظاهرة ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقاً لمصادر من الجالية العراقية في الولايات المتحدة، فإن محتجزي رفحاء يعتزمون تنظيم التظاهرة، احتجاجاً على سياسات رئيس الحكومة بينها إيقاف رواتبه...

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