مصرف الرشيد يحدد الفروع المخولة بإصدار

2020/08/17 | 21:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مصرف الرشيد، الاثنين، عن أسماء الفروع المعنية بإصدار صكوك المرور (تسجيل اللوحات) في بغداد.

وذكر المصرف في بيان، 17 آب/أغسطس، أن "الفروع المعنية بإصدار صكوك المرور (تسجيل اللوحات) في جانبي الكرخ والرصافة هي (فرع الإمام الأعظم، الملعب، العطيفية، ثورة العشرين، الحبيبية، إرخيتة، المرتضى والمعارض الحديثة)".

ودعا المصرف، كافة المستفيدين إلى "مراجعة تلك الفروع وعدم حصر المراجعات في فرع دون الآخر تفاديا للزخم وحفاظًا على سلامة الجميع".

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