غوغل تعلن عن تحول كبير في منصة Gmail

2020/08/17 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت غوغل أن الإصدار الجديد من خدمة Gmail سيحول هذه المنصة لأكثر من وسيلة للمراسلة فقط.وتبعا لشركة غوغل فإن الإصدار الجديد من Gmail بات يجمع في هذه المنصة عددا من الخدمات التابعة للشركة، مثل خدمة Mail للمراسلة، وخدمة Rooms و Chat و Meet، ما يمكن من استعمالها للمراسلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو […]

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