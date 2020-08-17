مستشار الامن الوطني يستقبل الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر

2020/08/17 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- استقبل مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي أمين عام المشروع العربي في العراق، خميس الخنجر.وقال بيان للمستشارية تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، ان الاعرجي ناقش مع الخنجر آخر المستجدات على الساحة العراقية خصوصا، والإقليمية والدولية بشكل عام، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود السياسية لإكمال استحقاقات المرحلة المقبلة.وأعرب الخنجر، عن تفاؤله […]

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