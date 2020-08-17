جو بايدن: بقي لترامب 78 يوما

2020/08/17 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، إنه يجب أن يتكاتف الأمريكيون من أجل إخراج الرئيس الحالي من البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لم يبق على يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية سوى 78 يوما".ولفت إلى أنه سيعمل مع نائبته كامالا هاريس على جعل ترامب، رئيس الفترة الرئاسة الواحدة، وذلك بجعل الأمريكيين يصوتون لصالح الديمقراطيين.وأرفق بايدن صورة لحملة "بايدن الرئيس"، دعا فيها الأمريكيين للانضمام إلى حملته والتصويت من أجله.وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

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بغداد اليوم- متابعة

كادت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن، ليلة الأحد، وفقًا لعدد من الأشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت السلطات اللبنانية، الاثنين (17 آب 2020)، مذكرة توقيف بحق مدير مرفأ بيروت، بدري ضاهر، على خلفية التفجير الأخير الذي وقع في المرفأ.

وأفادت وسائل إعلام، بأن " المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت أصدر مذكرة توقيف وجاهية ب

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الأحد، أن العمل جار لإطلاق صاروخين للأقمار الصناعية "سيمرغ" و"ذو الجناح" العام الجاري"، لافتا إلى أن إيران تمتلك جميع أنواع صواريخ كروز، ح

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