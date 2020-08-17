2020/08/17 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كادت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار قرب واشنطن، وفقا لعدد من الأشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مصادر قولها، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود ويشبه الصليب، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة ترامب الرئاسية تنجو من حادث اصطدام وكالة تقدم الاخبارية.

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