نادي برشلونة يقيل مدربه كيكي سيتين بشكل رسمي

2020/08/17 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، إقالة مدربه كيكي سيتين بشكل رسمي، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.وتلقى برشلونة هزيمة مذلة أمام بايرن ميونخ (8-2)، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأبطال.وقال النادي الكتالوني في بيان مقتضب نشره على الموقع الرسمي: “وافقت إدارة برشلونة على إقالة كيكي سيتين” وأضاف […]

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