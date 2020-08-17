وزير الخارجيّة يصل إلى واشنطن لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ

2020/08/17 | 21:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين إلى واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة من الحوار الستراتيجيّ من المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة.

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