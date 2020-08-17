تسمى بـ”مدينة الالف منزل”… محافظة عراقية تعتبر “قبلة سياحية مميزة” ولكن هجرها سكانها!

2020/08/17 | 21:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عندما تصل الى العمادية او كما تلفظ باللغة الكردية ئاميدى ستلاحظ بسهولة الهوية التاريخية لهذه المدينة التي بقيت محافظة عليها حتى يومنا هذا.هذه المدينة التي كانت تأسست منذ العصور القديمة فوق قمة جبل تبعد حوالي 70 كيلو مترا عن مدينة دهوك و بإرتفاع 1400 متر عن مستوى سطح البحر، تمتلك […]

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