مفتي القدس وفلسطين يفتي بحرمان الإماراتيين من الصلاة في المسجد الأقصى

2020/08/17 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أنه يحرّم على الإماراتيين الصلاة في المسجد الأقصى، بموجب فتوى كان أصدرها عام 2012 بحق كل من يطبع مع إسرائيل ويصالحها.وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه كان أصدر فتوى عام 2012 “تسمح بزيارة القدس والأقصى ضمن معايير معينة، ليس من بينها التطبيع”.وأضاف: “بما أن هذا …

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