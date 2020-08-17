أمز أشال - عذري مازغ

2020/08/17 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ سرقت دولة الإمارات العربية الأضواء هذه الأيام باتفاقية السلام مع إسرائيل، الحدث كان سيمر عاديا لولا امور أخرى، دولة ذات "سيادة" تتخذ قرارا معينا بشكل علني وهو قرار لا أحد يستطيع أن يحيدها عنه، لكن حدث أمر هام، قرار دولة تركيا سحب سفيرها من الإمارات على خلفية التطبيع، دولة أيضا ذات سيادة تقرر ان تقطع علاقاتها مع دولة الإمارات وهو ايضا قرار سيادي لكن ما لن نقبله من تركيا هو تمييع هذا القرار ليبدو ......





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