بعد ترشيحها لمنصب نائب الرئيس / الشيوعي الأمريكي: من هي كمالا هاريس؟ - رشيد غويلب

2020/08/17 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب اثار ترشيح الحزب الديمقراطي الامريكي كمالا هاريس لمنصب نائب الرئيس اهتماما واسعا من الصحافة اليمينية واليسارية العالمية، وفي الوقت الذي سلطت فيه الصحافة التقليدية الضوء على محطات حياة المدعية العامة السابقة في كاليفورنيا والسيناتورة الديمقراطية، الشخصية والمهنية، اهتمت الصحيفة المركزية الالكترونية للحزب الشيوعي الأمريكي (عالم الشعب) بتوجهات المرشحة الجديدة السياسية وميولها التقدمية.



وسنحاول في هذه ......





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