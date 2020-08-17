قيادة عمليات الفرات الأوسط تعلن خطتها لشهر محرم

2020/08/17 | 22:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن مدير إعلام قيادة الفرات الاوسط العميد فاهم كريم الكريطي ، إنه "تم وضع خطة من الأول من محرم ولغاية يوم 13 من الشهر نفسه، ثم تليها خطة ثانية فيما يخص الزيارة الأربعينية".

وأضاف، أن "قيادة عمليات كربلاء اتخذت الإجراءات الأمنية كافة، بالاشتراك مع قطعات الجيش والشرطة الاتحادية، وهيئة ...

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