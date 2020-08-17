برشلونة يقيل كيكي سيتين رسميا

2020/08/17 | 22:09 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميا، إقالة مدربه كيكي سيتين.

وقال برشلونة في بيان رسمين: توقف كيكي سيتين عن كونه مدربا للفريق الأول.



وأضاف سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في الأيام المقبلة، في إطار إعادة هيكلة واسعة.

وتأتي إقالة سيتين، البالغ من العمر 61 عاما، بعد خسارة برشلونة 2/8 أمام با...

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