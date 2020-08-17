ديالى تقلص خطتها للموسم الزراعي بنسبة 40% وتؤكد: الفلاح مديون

2020/08/17 | 22:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديال رعد مغامس التميمي، الاثنين، عن تقليص الخطة الزراعية بنسبة 40% خلال الموسم الصيفي.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شحة مصادر المياه في ديالى خلال الموسم اازراعي دفعت الى تقليص خطة موسم الصيف بنسبة 40%”.واضاف ان “الموسم الزراعي للموسم الشتوي كان خاسرا لاغلب الفلاحين […]

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