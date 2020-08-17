رسمياً.. نادي النجف يتعاقد مع الحارس محمد كاصد

2020/08/17 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع الحارس محمد كاصد.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الحارس محمد كاصد سيمثل الفريق في الموسم المقبل”.يذكر ان كاصد سبق وان مثل اندية الزوراء والقوة الجوية والنفط.انتهى/ 25 ل

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