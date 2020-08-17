تمهيداً لزيارة الكاظمي المرتقبة.. وزير الخارجية يصل الى واشنطن على رأس وفد حكومي

2020/08/17 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تمركزت قوة من شرطة الطوارى التابعة لحكومة إقليم كردستان ، اليوم الاثنين، في قرية باوة التابعة لناحية ليلان بمحافظة كركوك للمرة الأولى منذ عام 2017.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن هدف انتشار وتمركز القوة هو لملء الفراغ الأمني وال

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف "عراقيون"، ستار الجابري، الاثنين (17 آب 2020)، إن الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يتضمن تسديد ما بذمة الإقليم من المستحقات المالية المستحصلة من المنافذ الحدودية والمطارات.

وقال الجابري في حديث لـ (

بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستقدام مدير عام صحة محافظة نينوى مع اثنين من مدراء الأقسام، للتحقيق بصرف مبلغ 6 مليار دينار عراقي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا مشتركا من الامن الوطني والنزاهة ا

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