عند التسوية…الذهب يرتفع إلى 1998.70 دولار للأوقية

2020/08/17 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عززت أسعار الذهب من مكاسبها عالمياً لحوالي 49 دولارا عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع خسائر العملة الأمريكية ووسط متابعة حالات الإصابة الجديدة بالوباء.وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع خسائر الدولار وعوائد السندات الأمريكية خلال التعاملات.وأظهرت بيانات مؤشر إمباير ستيت الصناعي أن النشاط الصناعي في ولاية نيويورك تراجع بشكل حاد […]

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