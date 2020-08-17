صادقون النيابية: صرف 320 مليار الى الاقليم تصرف غير حكيم وتبديد للاموال

2020/08/17 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد الكناني، الاثنين، ان صرف مبلغ 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم تصرف غير حكيـم وتبديد للاموال.وبين الكناني لـ/ المعلومـة / ان “اكثر المفاوضات كانت فاشلة بسبب عدم التزام حكومة الاقليم، علما ان حكومة بغداد تريد حل الملف وفق الدستور والقانون ومنح مستحقات رواتب موظفي الاقليم”.[…]

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