2020/08/17 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون الاحزاب والانتخابات المقبلة – مازن صاحب يسعى اكثر من طرف سياسي عراقي إلى تعديل الدستور من خلال لجان متعددة الأطراف ..مرة في رئاسة الجمهورية وأخرى في هيئة المستشارين لمجلس الوزراء وثالثة داخل مجلس النواب ..فيما لم ينتبه أي من هذه الأطراف إلى اهمية إعادة النظر بنفاذ قانون الاحزاب […]

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