التفكيك النافع!

2020/08/17 | 22:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… عندما يقول مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون: أن تقسيم العراق قادم بعد الانتخابات الأميركية،فلا ينبغي أن نمر على تصريحه مرور الكرام،فرجل في مثل مكانته وتجربته السياسية والدبلوماسية والمخابراتية لا ينطق عن الهوى،ولا شك أن وراء كلماته الكثير من المعاني والإشارات التي يجب على العراقيين التعامل معها،بجدية وعمق وحذر! […]

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