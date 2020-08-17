برشلونة يحدد موعد انتخابات رئاسة النادي

2020/08/17 | 22:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نادي برشلونة، 15 اذار 2021 موعدا لاجراء انتخابات رئاسة النادي.

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