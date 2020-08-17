2020/08/17 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى أكثر من 250 ألفا، برصد 1233 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.كما أظهرت البيانات أيضا اقتراب عدد الوفيات من ستة آلاف.وتوفي في تركيا خلال اليوم الأخير 22 شخصا جراء كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا في تركيا تتجاوز الـ250 ألفا والوفيات زهاء 6 آلاف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا في تركيا تتجاوز الـ250 ألفا والوفيات زهاء 6 آلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).