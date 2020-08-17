2020/08/17 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..كردستان تقرر صرف الرواتب وتكشف مصادر التمويل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. كردستان تقرر صرف الرواتب وتكشف مصادر التمويل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. كردستان تقرر صرف الرواتب وتكشف مصادر التمويل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).