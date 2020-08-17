القيمة الاقتصادية لقرارات الامانة العامة لمجلس الوزراء بين ضوضاء الاعلام  و الطموح 

اذ يتبين من خلال دور الحكومة وتوجهاتها يظهر انها لم تكترث للازمة الاقتصادية وحلولها الجوهرية المزمنة والمتجذرة وان الشغل الشاغل هو رواتب الموظفين غير المنتجين المعطلين عن العمل قسرا بسبب ضعف القرارات الحكومية وغياب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية القادرة على توظيف العنصر البشري واستثماره بالصورة المثلى ليتحول من عالة على القطاع العام الى عنصر ذات تأثير مهم في المعادلة الاقتصادية.
للتذكير بالرغم من انتعاش اسعار النفطية وملامسة 45 دولار الا انه هنالك عجز شهري في نفقاتنا الضرورية مقداره ثلاثة ونصف ترليون دينار.
هل سوف يستمر التمويل بالاقتراض ؟ هل القطاع المالي المحلي قادر على الاستمرار بالتمويل وتحمل الضغط ؟ هل الخطوة الثانية الاقتراض الخارجي بعد شهر ايلول ؟ ما ذنب الاجيال القادمة المحرومة من الخدمات والتوظيف ومثقلة بالديون والفوائد؟ لا حلول تذكر ولا قرارات ترى النور في الاجل القصير.
*باحث اقتصادي
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