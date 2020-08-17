ترامب ينسّق إعتراف الإمارات العربيّة المتّحد بإسرائيل : ضوء أخضر لإبادة جماعيّة ضد الشعب الفلسطيني و مخاطر تنذر بالشؤم للشرق الأوسط و العالم - شادي الشماوي

2020/08/17 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 661 ، 17 أوت 2020https://revcom.us/a/661/green-light-for-genocide-against-the-palestinian-people-en.htmlفي 13 أوت ، أعلنت إسرائيل و الإمارات العربيّة المتّحدة تركيز علاقات دبلوماسيّة تامة ضمن إتّفاق توسّط يه ترامب.



و لهذا الحدث ت ......





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