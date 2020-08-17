بابٌ من صفيح - فاطمة ناعوت

2020/08/17 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت --------------------فاطِمَـة ناعـُوتنظرتْ طويلا إلى باب الشقّة الخشبيّ، وأغمضت عينيها.



ثم فتحتْ عينيها على اتساعهما، ومشت نحو الباب حتى تتأكدَ من إحكام إغلاقه.



هي الآن في أمان من العالم الخارجي القاسي قسوةَ الضباع على جيفة.



رأت نفسَها تتجوّلُ بين غرف بيتها الدافئ.



تُسدلُ ستائرَ النوافذ.



تنسِّقُ الزهورَ في المزهريات.



تُعدِّل من وضع السجادة الصوفية على الأرضية الخشبية الدافئة.



تف ......





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