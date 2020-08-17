إطلاقُ اسم سمير الإسكندراني … على أحد شوارع القاهرة - فاطمة ناعوت

2020/08/17 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialمن مفارقات القدر العجيبة، أن يرحل "أبي الروحي" في نفس يوم ذكرى رحيل أبي الحقيقي؛ فيتحوّل وجعُ اليومِ إلى وجعين، وأفقد أبي في اليوم ذاته، مرتين.



الخميسَ الماضي نُشر مقالي: (أبي … وعنصرية اليد اليسرى)، هنا بزاويتي بجريدة "المصري اليوم".



وكان المقالُ عن أبي المتصوّف الجميل في ذكراه يوم (13 أغسطس).



ولم أكن أعلمُ أنني سأفقدُ بعد ساعات من نشر المقال، وفي نفس اليوم، أبًا آخرَ ......





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