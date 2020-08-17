تأجيل مباراة منتخب العراق امام نظيره السوري الى اشعار آخر

2020/08/17 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد السوري للعبة، بشأن تأجيل المباراة الودية بين المنتخبين إلى إشعار اخر .





وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)انها:"سبق ان اتفقت مع نظيرها الاتحاد السوري على تأمين مباراة ودية بين المنتخبين بالثامن من شهر أيلول المقبل في أربيل، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة".

وأضافت انها: "طلب بتأجيل المباراة مع منتخب سوريا إلى إشعار اخر، يأتي بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباريات التصفيات إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، على أن يتم تحديد موعد جديد مع نفس المنتخب في وقت لاحق وقبل موعد استئناف التصفيات".

وكان الاتحاد الاسيوي بكرة القدم قد قرر في وقت سابق تأجيل التصفيات القارية المزدوجة الى عام 2021، والتي من المفترض أن تستكمل في تشرين الاول المقبل بعد ان توقفت بسبب جائحة كورونا.

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بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "سبورت" انتهاء اجتماع مجلس إدارة برشلونة، والذي دام ساعات طويلة.

وقد يعلن برشلونة في بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، عن قرارات الاجتماع، ويبقى أبرزها بالطبع إقالة المدرب كيكي سيتين.

ومن المنتظر أن يتم

بغداد اليوم/ خاص

كشف أمين عام اللجنة التطبيعية للكرة العراقية محمد فرحان اليوم الاثنين (17 آب 2020)، عن احتياج لجنته لتكاتف الجميع من أجل بدء تدريبات الاندية اولا ومن ثم انطلاق الدوري الكروي الممتاز.

وقال فرحان في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم/ متابعة

فاز السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 في الدوري الممتاز "بريمرليج"، من جمعية اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ولعب ماني دور مهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا

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