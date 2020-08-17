2020/08/17 | 23:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء الاثنين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد مفاوض لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وزير الخارجية العراقي إلى واشنطن ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وزير الخارجية العراقي إلى واشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).