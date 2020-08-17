2020/08/17 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكفاءة كوادرها الهندسية والفنية قيادة القوة الجوية تنهي تصليح 25 طائرة مقاتلة نوع اف16 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكفاءة كوادرها الهندسية والفنية قيادة القوة الجوية تنهي تصليح 25 طائرة مقاتلة نوع اف16) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكفاءة كوادرها الهندسية والفنية قيادة القوة الجوية تنهي تصليح 25 طائرة مقاتلة نوع اف16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).